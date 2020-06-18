Четыре человека погибли при стрельбе в доме на улице Приорова
Среди погибших есть ребенок
В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу, погибли двое детей и двое взрослыхФото: Скриншот с видео
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Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы на улице Приорова на севере Москвы, сообщил источник KP.ru.
Погибли четыре человека, подтвердили в Следственном комитете России.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова. Очевидцы сообщали, что слышали шесть или семь выстрелов. Позже стало известно, что женщина ранена в голову, а на место прибыли полиция и скорая помощь.
Затем полиция провела штурм квартиры.
Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.
ИСТОЧНИК KP.RU