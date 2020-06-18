В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:25:30+03:00

Четыре человека погибли в стрельбе на Приорова Фото: скриншот с видео

Неизвестный стреляет в квартире на улице Приорова

Изменить размер текста: A A

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы.

- Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей, - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Женщина ранена в голову.

Сейчас возле дома находятся врачи скорой помощи и полиция. Попасть в квартиру им пока не удалось. Очевидцы сообщают, что слышали шесть или семь выстрелов.

Позже стало известно, что при стрельбе погибли четыре человека.

Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы.

Напомним, 15 июня прохожий открыл стрельбу по двум сотрудникам ГИБДД, проверявшим документы у таксиста на Ленинском проспекте. Один из полицейских и сам стрелок находятся в тяжёлом состоянии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785671" frameborder="0"></iframe> Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU