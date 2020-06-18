Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:29:51+03:00

Виктор Бабарико задержан после обыска в его доме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в его доме проходили обыски

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Кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико задержан.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, в его доме под Минском проходил обыск.

Сайт KP.ru также писал, что экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико покинул этот пост ради участия в выборах в президенты.

В конце прошлой недели в "Белгазпромбанк" нагрянули силовики с обысками, были задержаны 15 человек, в том числе – из топ-менеджмента. Белорусские власти заявляют, что уголовное расследование идет сразу по нескольким статьям - о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов. При обыске изъяли "огромные суммы денег, ценные бумаги, золото.

Позже Центробанк страны ввёл в "Белгазпробанке" внешнее управление – "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов".

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785702" frameborder="0"></iframe> В доме претендента на пост президента Бабарико проходит обыск.

ИСТОЧНИК KP.RU