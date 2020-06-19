Трамп рассказал о крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о предполагаемом крушении неопознанного летающего объекта в 1947 году в штате Нью-Мексико. По его словам, информация об этом инциденте может быть рассекречена.
Напомним, НЛО американские военные встречали и относительно недавно. Так, в конце апреля, чтобы «развеять любые ложные суждения», Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США с «воздушным явлением», которые американские власти характеризуют как «неопознанный летающий объект». Эти «явления» засняли экипажи американских боевых самолетов в 2004 и 2015 годах.
Позже в отчете ВМС США появилась информация о том, что С 2013 по 2019 годы пилоты восемь раз встречали в небе неопознанный летающий объект.
ИСТОЧНИК KP.RU