Евросоюз продлил санкции против России

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:01:29+03:00

Главы государств приняли решение сохранить действующие меры ещё как минимум на полгода

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Лидеры стран Евросоюза продлили действующие до 31 июля 2020 года экономические санкции ещё на шесть месяцев.

После обсуждения минских соглашений саммит Евросоюза одобрил продление антироссийских санкций.

Такое решение главы государств приняли после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сообщили остальным уачстникам о процессе реализации минских соглашений.

- Как известно, ограничительные меры в отношении России привязаны к реализации минских соглашений. Лидеры пришли к выводу, что существенного прогресса в этом процессе нет, в связи с чем и решено продлить санкции, - сообщил источник ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU