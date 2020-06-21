Доплаты медикам за работу с больными коронавирусом сохранятся в июле и августе

21 Июнь 2020 2020-06-21T03:14:46+03:00

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Президент России Владимир Путин поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд во время вспышки коронавирусной инфекции в стране и предложил сохранить дополнительные выплаты медикам за работу с больными COVID-19 в ближайшие два месяца – в июле и августе.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», - сказал глава государства во время прошедшей в режиме видеоконференции встречи с медиками в преддверии их профессионального праздника.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что все выплаты за особые условия труда медицинским работникам не будут облагаться налогом, и призвал решить вопрос и с отпускными для врачей.

Глава государства отметил, что для российских медиков все еще сохраняются связанные с коронавирусом риски и повышенные нагрузки, так как борьба с заболеванием COVID-19 продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/779379" frameborder="0"></iframe> «Красная зона».Предлагаем вам посмотреть, как устроена работа инфекционного отделения Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами Президента России, где сотни медицинских работников, врачей и медсестёр, каждый день, не жалея себя, борются с COVID-19

ИСТОЧНИК KP.RU