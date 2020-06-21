Президент Египта предупредил о возможном вмешательстве в Ливию

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:46:30+03:00

Абдель Фаттах ас-Сиси уточнил, что такой шаг может быть предпринят ради безопасности границ

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что любое вмешательство в Ливию будет легитимным, сообщает Sky News Arabia.

Абдель Фаттах ас-Сиси сделал такое заявление во время визита в подразделение сухопутных войск на базе в Сиди-Баррани. Они расположены возле границы с Ливией.

Египетский лидер также отметил, что любое вмешательство в Ливию будет совершено ради обеспечения безопасности границ и прекращения кровопролития, а также ради "запуска всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН".

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, в парламенте Египта заявили о поддержке любого решения президента по вопросу Ливии. Если понадобится, египетский парламент поддержит решение о возможном вводе войск в Ливию. Член парламентского комитета по обороне и национальной безопасности генерал-майор Яхья аль-Кидвани отметил, что регион "находится на стадии, которая может привести к нежелательным для всех последствиям", а заявление ас-Сиси, по его словам, "это послание тем, кто пытается подорвать безопасность ливийского соседа".

ИСТОЧНИК KP.RU