2020-06-21T05:34:18+03:00
В мире

Парламент Египта поддержит президента, если он решит ввести войска в Ливию

Ранее ас-Сиси заявил, что может принять решение о вмешательстве в ситуацию в соседней стране
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-СисиПрезидент Египта Абдель Фаттах ас-СисиФото: REUTERS
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Парламент Египта, если потребуется, поддержит любой запрос президента Абдель Фаттаха ас-Сиси о вмешательстве в происходящее в Ливии. Об этом заявил в воскресенье член парламентского комитета по обороне и национальной безопасности генерал-майор Яхья аль-Кидвани, комментируя высказывания главы страны о возможном задействовании ВС республики в соседней стране.

«Если такой запрос поступит, парламент в кратчайшие сроки рассмотрит и поддержит его», - сказал он в беседе с ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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