Владимир Путин наградил медиков из Самарской области Орденами Пирогова
Президент России Владимир Путин сегодня, 21 июня, подписал указ о награждении медиков государственными наградами. За добросовестное исполнение профессиональных обязанности, в числе которых и борьба с коронавирусом, трое врачей из Самарской области получили Ордена Пирогова.
– Ими стали врач-инфекционист из Самарской городской больницы №6 Наталья Данилова, заведующая отделением в Тольяттинской городской больнице №4 Татьяна Дергунова, а также заместитель главного врача по детству в Самарской области детской инфекционной больнице Наталья Кабанова, – сообщает правительство региона.
Отметим, накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил медиков с профессиональным праздником, а также вручил памятные знаки «За служение людям» сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU