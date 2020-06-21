2020-06-21T18:32:40+03:00
Общество

Владимир Путин наградил медиков из Самарской области Орденами Пирогова

21 июня в стране отмечается День медицинского работника
Егор ТКАЧЕНКО
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Президент наградил трех медиков из 63-го региона. Фото: Kremlin.ruПрезидент наградил трех медиков из 63-го региона. Фото: Kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин сегодня, 21 июня, подписал указ о награждении медиков государственными наградами. За добросовестное исполнение профессиональных обязанности, в числе которых и борьба с коронавирусом, трое врачей из Самарской области получили Ордена Пирогова.

– Ими стали врач-инфекционист из Самарской городской больницы №6 Наталья Данилова, заведующая отделением в Тольяттинской городской больнице №4 Татьяна Дергунова, а также заместитель главного врача по детству в Самарской области детской инфекционной больнице Наталья Кабанова, – сообщает правительство региона.

Отметим, накануне губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил медиков с профессиональным праздником, а также вручил памятные знаки «За служение людям» сотрудникам здравоохранения, проявившим активное участие в борьбе с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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