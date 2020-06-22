2020-06-22T04:27:20+03:00
Политика

Болтон; У Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и Китаем

Экс-советник президента США по нацбезопасности раскритиковал также подход бывшего шефа к сдерживанию Ирана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон БолтонБывший советник Трампа по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
Изменить размер текста:

У главы Белого дома Дональда Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и Китаем. По крайней пере, так считает бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, о чем он и заявил в интервью британской газете The Daily Telegraph, обвинив своего бывшего шефа в некомпетентности.

В качестве примера Болтон привел обострение в отношениях между Северной и Южной Кореями, а также ликвидацию Пхеньяном межкорейского офиса связи в Кэсоне.

«Именно в таких вопросах более очевидным становится недостаток компетенции у Трампа», - подчеркнул экс-помощник президента.

Кроме того, Болтон раскритиковал и подход американского лидера к сдерживанию Ирана. В частности, он заявил, что ядерная сделка изначально была «бесперспективной», а уж после выхода США Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), по его словам, она «никогда не оживет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший советник Трампа написал книгу под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». После безуспешных попыток запретить ее издание вашингтонская администрация решила хотя бы помешать автору получить доход от продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Япония хочет отказаться от американских комплексов ПРО
В Нью-Йорке решили снести памятник Теодору Рузвельту
Болтон; У Трампа нет долгосрочной стратегии по отношениям с Россией и Китаем
КНДР напечатала 12 миллионов листовок для Южной Кореи
Трамп заявил, что он не против личной встречи с Мадуро
Пушков отметил странности новой вспышки коронавируса на рынке в Пекине
Ученые: Тяжесть заболевания коронавирусом зависит от группы крови
Академик Гинцбург объяснил, почему российская вакцина от коронавируса будет вводиться дважды
Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах в Сербии
Фермер рассказал, может ли хозяйство обойтись без гастарбайтеров
Директор НИЦ Гамалеи рассказал, на какой срок вакцина защитит от коронавируса
Политолог не увидел «происков» США или России в политических протестах в Белоруссии
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
Космонавт Иван Вагнер рассказал, как экипаж МКС спит в невесомости
Армия Хафтара объявила Сирт и его окрестности бесполетной зоной
В ходе протестов против карантина в Германии пострадали восемь полицейских
Зрители «лишили» Билана победы на Евровидении
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 8,7 миллиона человек
Работодателей накажут за отказ оплатить выходной день 1 июля
Американский астронавт сфотографировал с МКС тень от кольцевого затмения