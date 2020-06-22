КНДР напечатала 12 миллионов листовок для Южной Кореи

22 Июнь 2020 2020-06-22T04:14:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Северной Кореи на фоне обострения отношений с Сеулом уже напечатали 12 миллионов агитационных листовок для распространения в Южной Корее, к процессу вскоре подключатся издательства и типографии в других городах страны. Об этом в ночь на понедельник, 22 июня, сообщил официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что забрасывать агитки на территорию южных соседей КНДР планирует традиционно – с помощью воздушных шаров, коих для начала северяне собираются задействовать более трех тысяч. Кроме того, к распространению листовок власти намерены подключить студентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в начале июня Пхеньян заявил, что «межкорейские отношения пришли к конечной точке», он не намерен больше ничего обсуждать с Сеулом, и КНДР блокирует все каналы связи с Южной Кореей.

Утром во вторник, 16 июня, Северная Корея заявила о намерении ввести войска в демилитаризованную зону. А позже стало известно, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне, который был открыт в апреле 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: взрыв межкорейского узла связи — это не акт войны, а сигнал, что КНДР не хочет играть по чужим правилам

С утра 16 июня информагентства облетел эффектный (с кинематографической точки зрения) кадр: столп дыма на границе между Южной Кореей и Северной. Это последняя взорвала терминал связи, с помощью которого Сеул и Пхеньян могли обсуждать насущные вопросы по прямой телефонной лини… до недавнего времени. Что же произошло — начало войны или очередные «кудесы» эксцентричного руководства КНДР? Об этом «КП» рассказал востоковед, профессор Университета Кунмин Андрей Ланьков (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU