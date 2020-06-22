Украина может подать в суд на Иран из-за сбитого пассажирского лайнера

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:40:11+03:00

Зеленский не исключил, что Украина подаст на Иран в международный суд Фото: REUTERS

В авиакатастрофе по ошибке Тегерана погибли 176 человек

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Иран должен передать в Украину бортовые самописцы с борта самолёта Международных авиалиний Украины, а также выполнить обещания, данные после авиакатастрофы, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также сказал, что Киев обратится в международный суд, если Тегеран не выполнит взятые на себя обязательства.

Зеленский заявил в интервью Globe and Mail, что надеется на принятые решение Ираном достичь результатов в конфликте.

По словам украинского лидера, Тегеран должен не только отправить в Украину чёрные ящики, но и принести извинения, а также выплатить компенсации.

Президент Украины заявил, что знает о препятствии пандемии коронавируса в расследовании авиакатастрофы Ираном, однако отметил, что эта проблема не может оставаться бесконечной.

Напомним, 8 января при взлёте из Тегерана в Киев потерпел крушение 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

11 января власти Ирана признали, что по ошибке сбили пассажирский самолёт ракетой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU