Американцы снесли памятник Колумбу в Миссури
Очередной жертвой протестов американцев против расизма стал памятник Колумбу в городе Сент-Луис (штат Миссури). Монумент простоял в городском центральном парке почти полтора века – 140 лет, как символ вклада иммигрантов в развитие и процветание штата, передает агентство Reuters.
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Еще месяц назад на вопрос «Чем Америка похожа на Украину?» можно было смело рассмеяться – ну где Киев и где Вашингтон?! Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы. Как самокат и «Харлей Дэвидсон». Но оказалось, что у американцев с украинцами пугающе много общего. В результате массового помешательства на почве скорби по безвинно погибшему наркоману-грабителю, Америка вдруг открылась с неожиданной, животной стороны (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU