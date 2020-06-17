2020-06-17T04:53:53+03:00
В мире

Американцы снесли памятник Колумбу в Миссури

Монумент простоял в городе Сент-Луис почти полтора века
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Памятник простоял в Сент-Луисе 140 лет. Фото: кадр видео ReutersПамятник простоял в Сент-Луисе 140 лет. Фото: кадр видео Reuters
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Очередной жертвой протестов американцев против расизма стал памятник Колумбу в городе Сент-Луис (штат Миссури). Монумент простоял в городском центральном парке почти полтора века – 140 лет, как символ вклада иммигрантов в развитие и процветание штата, передает агентство Reuters.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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