2020-06-23T10:01:34+03:00
В мире

Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Американский президент ни разу не высказал свое отношение к российскому коллеге
Ксения АНУФРИЕВА
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Болтон назвал загадкой отношение Трампа к ПутинуБолтон назвал загадкой отношение Трампа к ПутинуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Личное отношение американского президента Дональда Трампа к российского главе Владимиру Путины всегда было тайной. Так утверждает в своих мемуарах бывший советник лидера США по национальной безопасности Джон Болтон. Книга экс-помощника Трампа "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома" поступила в продажу во вторник, 23 июня.

- Что касается оценок самого Владимира Путина, то Трамп ни разу не высказал никакого мнения. По крайней мере, он не говорил о своем отношении к российскому президенту мне. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к Путину – это загадка, - отметил в своей рукописи Болтон.

При этом он написал, что в 2018 году был встревожен тем, что Трамп поздравил российского лидера с победой на президентских выборах.

- Я высказала очень жесткий взгляд по поводу того, как Америка должна ответить на эту атаку, и я до сих пор придерживаются того взгляда. Так что было тревожно читать, что Трамп поздравил Путина с "победой" на выборах президента РФ по совету бывшего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера, - сообщил Джон Болтон.

Напомним, что американские власти намерены лишить Болтона доходов от продаж экземпляров книги. Белый дом заявил, что в мемуарах экс-советника Трампа раскрывается государственная тайна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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