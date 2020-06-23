2020-06-23T12:29:22+03:00
Звезды

Романы Харламова и бумеранг для Асмус: продюсер объяснила причины развода звездной пары

Олеся Сазыкина удивилась, как данная пара смогла прожить вместе восемь лет
Елена АКИМОВА
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Кристина Асмус и Гарик Харламов решили расстаться после восьми лет бракаКристина Асмус и Гарик Харламов решили расстаться после восьми лет бракаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Развод Кристины Асмус и Гарика Харламова стал продолжением в череде звездных расставаний. Этот год стал особо «богат» на данные события: расстались Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков, следом Пелагея и Иван Телегин, только чудом избежать развода удалось Самойловой и Джигану. И вот теперь пара актрисы и комика.

Продюсер Олеся Сазыкина, работавшая вместе с юмористом с 2003 года, рассказала Пятому каналу, почему такой финал lovestory актеров вполне закономерен.

Пара Асмус и Харламова никогда не была замечена в скандалах. Они жили мирно, или могли не выносить сор из избы. Воспитывали дочь Анастасию, с теплом упоминали друг друга в соцсетях.

И вдруг неожиданное откровение, все в тех же соцсетях. На своих страницах супруги сообщили о бракоразводном процессе и попросили не донимать их в сложный период.

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Кристина Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым. Решение расстаться супруги приняли год назад
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- Я не знакома с Кристиной, на вид она такая пай-девочка, недотрога. Но по ходу с таким яйцевым стержнем. Увела же его из семьи. Теперь бумеранг, - говорит Сазыкина.

До брака с Асмус Харламов был женат на Юле Лещенко, но увидев Кристину в «интернах», потерял голову.

- Говорили, что в момент встречи с Кристиной Гарик уже разводился с Юлей. Ничего подобного, они жили счастливо и припеваючи, а потом явилась маленькая девочка, актриска, которая разрушила все, - делится продюсер.

По ее мнению, удивительно, что супругу смогли так долго быть вместе. Характер у Харламова вовсе не сахар. К тому же он везде всегда опаздывает. «Очень недисциплинированный, порой его ждут по часу, полтора», заключает собеседница телеканала.

Сазыкина так же сообщила, что в 2000-х годах комик встречался с Ольгой Серябкиной. На тот момент она была солисткой группы SEREBRO.

ИСТОЧНИК KP.RU

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