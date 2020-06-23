Адвокат считает, что военные Украины могли сбить Boeing MH17 по ошибке

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:36:45+03:00

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Надежными источниками не подтверждается версия представленная прокуратурой Нидерландов версия о запуске ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с территории Донецкой народной республики (ДНР). В Boeing компании «Малайзийские авиалинии» в 2014 году на востоке Украины могли сбить украинские военные. Такое заявление сделала адвокат Сабине тен Дуссхате.

«Мы также рассматриваем сценарий — был ли это "Бук" и принадлежал ли он Украине (…) Важный вопрос: был ли мотив для запуска у украинской армии. Но если мы допускаем сценарий ошибочного запуска, то ответ на этот вопрос и не требуется. Потому что украинская армия тоже делает ошибки, как и другие», - сообщила адвокат, выступая в Голландском суде и напомнила про авиакатастрофу российского Ту-154 авиакомпании «Сибирь», который сбили силы ПВО Украины во время учений над Черным морем.

По словам Сабине тен Дуссхате, несмотря на то что прокуратура Нидерландов считает такой сценарий невозможным, очевидно, что военные незалежной имели доступ к большему количеству вооружений, включая ракеты 9М38 и 9М38М1. Более того, у Украины было 96 ракет типа «Бук» в зоне, где был сбит самолет.

Напомним, днем ранее адвокат высказалась за включение Москвы в следственную группу. Она указала на отсутствие каких-либо юридических препятствий для этого.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» был сбит в июле 2014 года на востоке Донецкой области. Жертвами авиакатастрофы стали все, кто находился на борту – 298 человек. В середине февраля выяснилось, что голландская разведка все время расследования знала, что в месте крушения не было ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

ИСТОЧНИК KP.RU