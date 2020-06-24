Александр Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич поделился своими впечатлениями от парада Победы в Москве.
- Невероятные ощущения, когда стоите на Красной площади, а сербские военные маршируют. Тем, что я указал на сердце, я хотел показать, насколько я люблю сербский флаг, армию и Сербию, - написал он в своем Facebook.
Напомним, в связи с пандемией коронавирус парад Победы в этом году было решено провести 24 июня. В нем приняли участие более 14 тысяч военнослужащих.
Гостями парада стали множество иностранных лидеров. Вместе с Владимиром Путиным за шествием наблюдали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и многие другие.
Всего на мероприятие были приглашены 2328 гостей. На трибунах была заранее нанесена специальная разметка, чтобы гости могли соблюдать дистанцию.
Перед началом парада президент лично пожал руки главным гостям - ветеранам.
Президент Сербии Александр Вучич приветствует военных на параде Победы в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU