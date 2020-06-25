Основатель Pink Floyd: «Именно русские разгромили нацистов»

25 Июнь 2020 2020-06-25T00:31:00+03:00

Роджер Уотер категорично высказал свое мнение о том, кто победил в ВОВ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс высказал свое мнение о роли русского народа во Второй Мировой Войне.

«Именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира», - сказал легендарный исполнитель.

Роджер, не раздумывая заявил об этом в прямом эфире программы Going Underground на RT. Когда телеведущий Афшину Раттанзи спросил музыканта о том, что он думаете о праздновании Дня Победы в России Уотоер заявил, что всему миру нужно помнить тех, кто сдержал и победил нацистскую Германию.

«Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их. Нам всегда нужно помнить об этом, особенно сейчас, когда мы негативно отзываемся о русских и потрясаем перед ними оружием. На мой взгляд, это совершеннейшее безумие», — выразил свое мнение Уотерс.

24 июня в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы. Тысячи российских военных приняли участие в параде. На праздник прибыли главы девяти дружественных России государств. По Красной площади впервые прошли: танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25», танк «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, а также береговой ракетный комплекс «Бал». А воздушная техника на параде показала свои лучшие боевые крылья и вертушки.

ИСТОЧНИК KP.RU