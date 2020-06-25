2020-06-25T00:31:00+03:00
Общество

Основатель Pink Floyd: «Именно русские разгромили нацистов»

Роджер Уотерс высказал мнение о победителях Второй Мировой Войны
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Роджер Уотер категорично высказал свое мнение о том, кто победил в ВОВРоджер Уотер категорично высказал свое мнение о том, кто победил в ВОВФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс высказал свое мнение о роли русского народа во Второй Мировой Войне.

«Именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира», - сказал легендарный исполнитель.

Роджер, не раздумывая заявил об этом в прямом эфире программы Going Underground на RT. Когда телеведущий Афшину Раттанзи спросил музыканта о том, что он думаете о праздновании Дня Победы в России Уотоер заявил, что всему миру нужно помнить тех, кто сдержал и победил нацистскую Германию.

«Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их. Нам всегда нужно помнить об этом, особенно сейчас, когда мы негативно отзываемся о русских и потрясаем перед ними оружием. На мой взгляд, это совершеннейшее безумие», — выразил свое мнение Уотерс.

24 июня в Москве на Красной площади состоялся военный парад в честь празднования 75-й годовщины Великой Победы. Тысячи российских военных приняли участие в параде. На праздник прибыли главы девяти дружественных России государств. По Красной площади впервые прошли: танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25», танк «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, а также береговой ракетный комплекс «Бал». А воздушная техника на параде показала свои лучшие боевые крылья и вертушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп заявил о планах США перебросить часть войск из Германии в Польшу
Основатель Pink Floyd: «Именно русские разгромили нацистов»
Число жертв коронавируса в мире превысило 473 тысячи человек
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
В Москве прошел самый долгий салют Победы
NASA присвоит штаб-квартире в Вашингтоне имя первой афроамериканки-инженера Мэри Джексон
В Москве умерли еще 12 пациентов с коронавирусом
Трамп задействовал закон военного времени для разработки гиперзвукового оружия
Суд Киева обязал открыть новое уголовное дело против Порошенко
Когда Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю, сообщили в NASA
Москва поддержала все отраслевые направления программы развития Чувашии
Google введет автоматическое удаление истории местоположений
Арест экс-министра Михаила Абызова продлили на 3 месяца
Пожар на Лермонтовском проспекте в Москве: очевидцы сообщают о едком дыме
США сообщили о готовности провести ядерные испытания
Путин выразил надежду, что после пандемии «жизнь войдет в нормальное русло»
Женщина утонула в Москва-реке возле Павелецкой набережной
Путин назвал тех, кому нет места среди его окружения
Путин рассказал о передовом производстве лекарств против онкологии в России
В Турции представили план с признанием Крыма российским
Александр Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
В России введут новый порядок обследования домов на аварийность
На Ямале всех заболевших ОРВИ обеспечат лекарствами бесплатно
Парад Победы на Красной площади засняли из космоса
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире вскоре превысит 10 млн
Марафон в Нью-Йорке отменили из-за пандемии коронавируса
Владислав Шапша выдвинут кандидатом в губернаторы Калужской области от «Единой России»
Президент Польши назвал своей целью оставить американские войска в Европе