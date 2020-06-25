25 Июнь 2020 2020-06-25T15:12:51+03:00

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Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков возглавил Россотрудничество. Об этом сообщил заместитель главы федерального агентства Михаил Брюханов.

Президент России Владимир Путин уже подписал соответствующий указ.

Уточняется, что ранее агентством руководила Элеонора Митрофанова. Сейчас она перешла на должность посла по особым поручениям в Министерство иностранных дел России.

Евгений Александрович Примаков родился 29 апреля 1976 в Москве. В 1999 году он окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета по специальности "история".

Евгений Примаков является внуком Евгения Максимовича Примакова, возглавлявшего правительство России с 1998 по 1999 год и бывшего главой МИД России с 1996 по 1998 год.

Сайт KP.ru публиковал интервью с Примаковым, в котором он рассказал, что после отставки его деда с поста премьера к Примакову-старшему приехал глава ФСБ Путин с несколькими генералами.

ИСТОЧНИК KP.RU