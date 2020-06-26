Каширский маньяк признался в ещё двух преступлениях

26 Июнь 2020 2020-06-26T09:25:32+03:00

Подмосковный сантехник, подозреваемый в серии убийств, признался еще в двух преступлениях

На допросе Андрей Ежов рассказал об изнасиловании и убийстве ещё двух женщин

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Каширский маньяк Андрей Ежов признался на допросе в ещё двух преступлениях. В сентябре и октябре 2019 года он изнасиловал и убил двух женщин 1940 и 1950 годов рождения, сообщается на сайте Следственного комитета.

Следователи также сообщили, что 53-летний сантехник совершил эти два преступления, как и те, о которых уже было известно. Он проникал в окно первого этажа, душил жертву, а затем насиловал.

Всех своих жертв Ежов изнасиловал и убил с 2010 по 2020 год в Каширском и Ступинском округах. Двум его жертвам удалось выжить.

Сайт KP.ru сообщал, что спастись смогли две несовершеннолетние девочки: одну спас услышавший шум отец, а вторая смогла защититься самостоятельно.

В СК также сообщили, что Ежову проведут комплексную психолого-сексолого-психиатрическую экспертизу.

Сейчас следователи проверяют его причастность к другим таким же преступлениям.

Также сайт KP.ru сообщал, что каширского маньяка ждёт пожизненный срок заключения. Ежов признал свою вину. Его жертвам было от 10 до 88 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784984" frameborder="0"></iframe> Сантехник из Каширы рассказал, как убивал женщин и прятал тела.

ИСТОЧНИК KP.RU