"Нравился секс только с мертвыми": откровения каширского маньяка, на счету которого семь жертв

Семь уголовных дел против 53-летнего жителя Каширы Андрея Ежова, из которых пять за убийства и изнасилования и два за покушение на убийство и изнасилование, в понедельник, 15 июня, объединили в одно производство. Каширский маньяк признал вину и честно на камеру заявил:

- На протяжении 10 лет я убивал и насиловал женщин!

В его интонации сложно уловить даже нотки раскаяния. Как будто так и должно быть. "Комсомолка" пообщалась со следователями и узнала подробности этого громкого уголовного дела.

Как искал и выбирал жертв?

Привередливым каширского маньяка не назовешь. В списке его жертв нет единого типажа женщин. Самой младшей из них 10 лет, а старшей 88. На вопрос следователей, о том какие ему нравились женщины, обвиняемый не смог ответить. Всякий раз, решив совершить преступление, Ежов ночью гулял по Кашире или соседним подмосковным городам. Искал свет в окнах на первом этаже. Заглядывал внутрь и, если женщина в этот момент спала, он действовал. Худощавый мужчина каждый раз пробирался в дома и квартиры через форточки или открытые окна. Спящих женщин он душил и только после этого насиловал.

Кому из жертв удалось выжить и почему?

В списке жертв каширского маньяка только две несовершеннолетних. Именно им и удалось выжить. 10-летнюю девочку из Каширского района спас ее отец. 3 января 2020 года Ежов забрался в коттедж состоятельной семьи. Школьница, как и ее родители, крепко спала. Ежов стал душить ребенка и одновременно насиловать. Но, к счастью, отец малышки услышал шум и спугнул маньяка. Девочка выжила. Спустя месяц, в феврале этого года Ежову снова не спалось...

Ночью мужчина приехал в подмосковный город Ступино и снова принялся искать окна, в которых горит свет. В одной из квартир он заметил спящую девушку и сумел залезть внутрь через открытую форточку. Но 14-летняя школьница оказалась не робкого десятка. Когда Ежов начал ее душить, она сумел разжать его руки и нанести несколько ударов. Это ее и спасло - Ежов испугался, выбил окно и убежал. Девочка в ту ночь была в квартире одна, она вызвала полицию, но по горячим следам извращенца не нашли. По этому эпизоду Ежову светит "покушение на убийство".

Почему ему нравилось убивать?

В ближайшее время Ежову предстоит пройти психиатрические экспертизы. Но уже сейчас понятно, что с головой у мужчины были не лады. Из его показаний следует, что за последние 10 лет сексуальные контакты у него были только с его жертвами. Из протокола допроса: "мне нравился секс только с мертвыми". По словам Ежова, в день убийства он чувствовал сильное желание заполучить женщину. При этом трупы женщин извращенец насиловал разными способами.

А что жена маньяка?

В официальном браке с женой Ежов прожил 30 лет. У четы двое уже взрослых детей и внуки. Правда, последние десять лет супруги жили как соседи. В один из дней Ежов объявил жене, что как женщина она его больше не интересует. С тех пор спали они в разных комнатах. Однако на развод никто из них не подавал. Жена Ежова, уверяет следствие, что не догадывалась о том, что творит ее муж по ночам. Коллеги маньяка тоже хватаются за голову. Последние 10 лет мужчина работал в управляющей компании на должности сантехника-водителя. "Исполнительный, ответственный, дружелюбный ": так характеризуют его в ЖЭКе.

Как попался?

12 июня этого года в дом последней жертвы маньяка, 88-летней пенсионерки пришла соцработник. Женщина нашла изувеченное тело бабушки и сразу вызвала полицию. В тот же день следователи изучили записи камер видеонаблюдения и на на одном из кадров заметили подозрительного мужчину. Брали Андрея Ежова недалеко от его квартиры в Кашире, как раз в тот момент, когда он пытался избавиться от улик. Из дома пенсионерки он прихватил сберкнижки и другие документы. Их он пытался выбросить в овраг, но не успел: задержали. Позже в этом же овраге нашли личные вещи и других его жертв. К примеру, из дома 10-летней школьницы он успел украсть наушники. Из протокола допроса: "вещи у них брал просто так, на память".

ОФИЦИАЛЬНО

Андрею Ежову грозит пожизненное лишение свободы.

- Уголовные дела по семи эпизодам преступной деятельности 53-летнего жителя г. Каширы, подозреваемого в серии убийств и изнасилований, соединены в одно производство. К настоящему времени следователем во взаимодействии с криминалистом по всем семи эпизодам с подозреваемым проведены проверки показаний на месте. Он детально показал и рассказал, как совершал преступления, - сообщила "Комсомольской правде" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. - Преступления совершены им в период с 2010 по 2020 год на территории Каширского и Ступинского городских округов. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784984" frameborder="0"></iframe> Сантехник из Каширы рассказал, как убивал женщин и прятал тела.

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