2020-06-16T12:46:33+03:00
Происшествия

Стал известен список жертв каширского маньяка

За десять лет Андрей Ежов изнасиловал и убил семь женщин: самой старшей 88 лет, а младшей всего 10 [эксклюзив kp.ru]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Свою вину сантехник из подмосковной Каширы призналСвою вину сантехник из подмосковной Каширы признал
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Пожизненный срок лишения свободы светит каширскому маньяку 53-летнему Андрею Ежову. Свою вину сантехник из подмосковной Каширы признал и честно, безо всяко раскаяния, заявил: «десять лет насиловал и убивал женщин».

По данным следствия, на его счету 5 изнасилований и убийств, одно покушение на убийство и одно изнасилование. Всего в списке маньяка 7 жертв: от 10 до 88 лет.

Только двоим после нападения удалось выжить. Это дне несовершеннолетние девочки. Одну из них спас отец, который услышал шум, второй самой удалось дать отпор преступнику.

В распоряжении «Комсомольской правды» оказался полный список преступлений Ежова. По нему можно восстановить хронологию событий.

24 февраля 2010 года, город Кашира, убийство и изнасилование 79-летней женщины.

3 сентября 2010 года, город Кашира, убийство и изнасилование женщины.

16 апреля 2013 года, город Ступино, убийство и изнасилование 61-летней женщины.

13 марта 2015 года, Каширский район, убийство и изнасилование 42-летней женщины.

3 января 2020 года города Кашира, покушение на убийство и изнасилование 10-летней девочки.

24 февраля 2020 года, город Ступино, покушение на убийство 14-летней девочки.

8 июня 2020 года, город Кашира, убийство и изнасилование 88-летней женщины.

Сантехник из Каширы рассказал, как убивал женщин и прятал тела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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