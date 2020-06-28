2020-06-28T04:16:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона

Накануне в Штатах зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число заразившихся коронавирусом в США превысило 2,5 миллионаЧисло заразившихся коронавирусом в США превысило 2,5 миллионаФото: REUTERS
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Число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 2,5 миллиона, жертвами заболевания COVID-19 стали уже более 125 тысяч американцев. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, на сегодняшний день в стране подтверждено 2504492 случая заражения, скончались 125472 человека.

При этом, по его подсчетам, число инфицированных во всем мире приближается к десяти миллионам, а смертей – к 500 тысячам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в субботу, 27 июня, сообщалось, что накануне в Штатах было зафиксировано 40870 новых случаев заражения коронавирусом, это стало рекордным числом с начала пандемии заболевания COVID-19. Причем в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что его администрации удалось добиться «большого прогресса» в вопросе борьбы с распространением инфекции, до полной победы осталось еще «немного поработать».

ИСТОЧНИК KP.RU

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