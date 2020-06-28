Полиция оцепила улицы Глазго из-за сообщения о новом нападении

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция оцепила улицы шотландского Глазго на фоне сообщений о новом нападении

«Офицеры в настоящее время на месте происшествия. Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, и мы не думаем, что существует угроза для широкой общественности», - говорится в сообщении правоохранителей в Twitter.

Как сообщает газета Daily Mail, полиция прибыла в центр города из-за сообщения об очередном нападении с ножом.

Напомним, в Глазго 26 июня мужчина с ножом напал на обитателей отеля Park Inn, который временно стал приютом для беженцев из разных стран, ожидающих решения британских властей. В результате нападения три человека были убиты, ещё шестеро, включая офицера полиции, госпитализированы с ножевыми ранениями. Накануне, полиция сообщила, что нападавшим оказался 28-летний выходец из Судана

ИСТОЧНИК KP.RU