2020-06-29T04:32:04+03:00
Экономика

Себестоимость ракеты «Ангара» снизят на 3 млрд рублей

Сейчас производство ракеты-носителя тяжелого класса стоит около семи миллиардов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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На сегодняшний день стоимость производства тяжелой ракеты-носителя «Ангара–А5» составляет около семи миллиардов рублей, однако ее себестоимость к 2024 году будет снижена до четырех миллиардов рублей. Об этом говорится в финансовом отчете Центра им. М.В. Хруничева за минувший 2019 год.

В документе отмечается, что в рамках консолидации «внутреннего резерва» предприятие вместе с Роскосмосом проводит комплекс мероприятий, реализация которых позволит за четыре года снизить себестоимость ракеты.

«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН «Ангара» с текущего уровня 7 миллиардов рублей до уровня 4 миллиарда рублей к 2024 году», - приводит выдержку из отчета Центра ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Комплекс «Ангара» включает ракеты четырех типов: от легкого класса с грузоподъемностью от 1,7 до 3,7 тонны до тяжелого с грузоподъемностью до 28,5 тонны. В основу этих носителей положен универсальный ракетный модуль с двигателем РД-191, работающий на экологически чистых видах топлива керосине и жидком кислороде. Семейство «Ангара» создается Центром имени Хруничева.

Космический ракетный комплекс «Ангара» будет способен выводить практически весь спектр перспективных полезных нагрузок в интересах Минобороны России во всем требуемом диапазоне высот и наклонений орбит, в том числе и на геостационарную, обеспечивая гарантированную независимость отечественного военного космоса.

В ракетах-носителях «Ангара» не будут применяться агрессивные и токсичные виды ракетных топлив, что позволит существенно повысить показатели экологической безопасности комплекса как в прилегающем к космодрому регионе, так и в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей.

Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая «Ангара – 1.2ПП» стартовала в июле 2014 года, тяжелая «Ангара – А5» – в декабре 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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