Байден: Трамп не должен приглашать Россию в G7

28 Июнь 2020 2020-06-28T02:44:39+03:00

Об этом бывший вице-президент США заявил после статьи в NYT

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Глава Белого дома Дональд Трамп не должен приглашать Россию присоединиться к «Большой семерке», если изложенная в статье газеты New York Times информация – не вымысел, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден в эфире телеканкала NBC.

«Если это правда, то такое разоблачение шокирует», - сказал он.

По словам Байдена, нынешний американский лидер, который является «верховным главнокомандующим американскими войсками, в том числе в этом опасном регионе, в течение нескольких месяцев знал об этом, как пишет NYT, но не предпринял ничего и даже не ввел против России санкции за это грубейшее нарушение международного права». Мало того – еще и пытается вернуть Россию в «семерку».

«Это несоблюдение самого святого в нашей стране долга – обеспечивать безопасность, экипировать и направлять наши войска», подчеркнул возмущенный поведением Трампа Байден.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме заявили, что президент не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается NYT.

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ИСТОЧНИК KP.RU