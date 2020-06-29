Один человек погиб в пожаре на улице Проходчиков
При пожаре в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы погиб человек. Ещё семь человек пострадали, сообщает источник KP.ru.
Отмечается также, что число пострадавших может увеличиться, поскольку возгорание ещё не полностью потушено, а спасатели ещё не осмотрели все сгоревшие квартиры.
Сайт KP.ru сообщил, что 29 июня пожар и взрыв произошли в доме по адресу улица Проходчиков, дом 3. Огонь охватил четыре квартиры. Когда пожарные прибыли на вызов, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров. Локализовать пожар, по сообщению пресс-службы МЧС, удалось на площади 150 квадратных метро.
На сайте опубликовано видео с места пожара.
Изначально сообщалось о двух пострадавших, в том числе о пожилой женщине в тяжёлом состоянии. В момент взрыва она находилась возле его источника.
Также на сайте опубликовано видео из Instagram жительницы дома, где случился пожар.
Жительница дома на улице Проходчиков в Москве рассказала в соцсетях, что был взрыв, после чего начался пожар.
ИСТОЧНИК KP.RU