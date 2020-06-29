Опубликовано видео с моментом взрыва в доме на улице Проходчиков
Момент взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве попал на видео. Установленная у одного из подъездов камера сняла, как после громкого хлопка на землю посыпались куски штукатурки, кирпичей, стекла и рамы.
По предварительной версии произошел взрыв газа, после чего стены между квартирами разрушились. Огонь распространился на четыре квартиры. Семь человек из разрушенного жилья вывели сотрудники МЧС. Они же эвакуировали и других жильцов - не известно, насколько сильно пострадало здание и можно ли людям будет возвращаться в свои квартиры.
Изначально сообщали только о двух пострадавших, но после, число получивших травмы и ожоги возросло до семи человек, один погиб. Жительница дома № 3, где и произошло ЧП, сообщила, что успела выбежать из квартиры после того, как произошел взрыв.
Момент взрыва в квартире дома на улице Проходчиков в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU