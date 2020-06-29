2020-06-29T14:55:02+03:00
Происшествия

Опубликовано видео с моментом взрыва в доме на улице Проходчиков

Число пострадавших увеличилось до семи, погиб один человек
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В дом людей не пускают - нужно проверить, пострадали ли несущие конструкции Фото: МЧСВ дом людей не пускают - нужно проверить, пострадали ли несущие конструкции Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Момент взрыва в жилом доме на улице Проходчиков в Москве попал на видео. Установленная у одного из подъездов камера сняла, как после громкого хлопка на землю посыпались куски штукатурки, кирпичей, стекла и рамы.

По предварительной версии произошел взрыв газа, после чего стены между квартирами разрушились. Огонь распространился на четыре квартиры. Семь человек из разрушенного жилья вывели сотрудники МЧС. Они же эвакуировали и других жильцов - не известно, насколько сильно пострадало здание и можно ли людям будет возвращаться в свои квартиры.

Изначально сообщали только о двух пострадавших, но после, число получивших травмы и ожоги возросло до семи человек, один погиб. Жительница дома № 3, где и произошло ЧП, сообщила, что успела выбежать из квартиры после того, как произошел взрыв.

Момент взрыва в квартире дома на улице Проходчиков в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24