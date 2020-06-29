29 Июнь 2020 2020-06-29T23:03:03+03:00

Суд над обвиняемыми по делу Джорджа Флойда полицейскими начнется в марте 2021 года Фото: REUTERS

Пока неизвестно, будут ли дела четырех бывших полицейских рассматриваться в рамках одного разбирательства

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Суд над полицейскими, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании, начнется в марте следующего года.

Как передает телекомпания NBC со ссылкой на судью по округу Хэннепин Питера Кэхилла, первое заседание должно состоятся 8 марта 2021 года. Следующие предварительные слушания, как ожидается, состоятся в сентябре этого года

Однако к настоящему моменту не известно, будут ли дела всех четверых бывших полицейских рассматриваться в рамках одного разбирательства или по отдельности. Властям еще предстоит решить этот вопрос.

Напомним, ранее под залог освободили бывшего полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве Флойда. Экс-правоохранителю пришлось заплатить 1,25 миллион долларов. Позже под залог отпустили еще двух проходящих по делу - Александер Куэнг и Томас Лейн. В тюрьме остается только один подозреваемы - Ту Тао.

Напомним, именно Човин встал ногами на шею задержанного Флойда и давил на нее, несмотря на крики мужчины о том, что он больше не может дышать и требования прохожих отпустить его. Позже бывшему полицейскому предъявили обвинения в непредумышленном причинении смерти, однако генпрокурор Кит Эллисон заявил о намерении вменить подозреваемому более тяжкое преступление и предъявить обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU