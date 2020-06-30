Последние новости на утро 30 июня 2020: В ВОЗ заявили об ускорении распространения коронавируса в мире

30 Июнь 2020 2020-06-30T07:16:08+03:00

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Последние новости на утро 30 июня 2020 года: во Всемирной организации здравоохранения заявили об ускорении распространения коронавируса в мире. О такой "суровой реальности" сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что некоторые страны столкнулись с ростом случаев заболевания граждан из-за открытия своих экономик и возвращения к привычной социальной жизни. По последним данным, жертвами инфекции covid-19 на планете стали более 500 тысяч пациентов, оказались инфицированы с начала выявления болезни - 10 277 084 человека, вылечились - 5 219 375 человек.

Глобальное потепление сказалось на миграции бобров, причем не где-нибудь, а на Аляске и в некоторых районах Арктики. Численность животных за последние несколько лет на этих территориях значительно увеличилась, заметили климатологи. Согласно предположениям ученых, из-за изменения температуры площадь вечной мерзлоты может сильно уменьшиться. Так, к концу концу 21 века на юге Сибири и Аляски исчезнет около трети вечной мерзлоты, прогнозируют специалисты.

В России с момента появления первых заболевших covid-19 ученые выявили большое количество штаммов коронавируса. По словам гендиректора "Вектора" Рината Максюта, исследователям удалось выделить более 100 штаммом covid-19.

Кто из стран мог бы стать мировым лидером в качестве наследника США, рассказал политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, Россия вполне могла бы, но ее он предпочел отнести на четвертую строчку своего рейтинга. Также шансы занять это место Штатов есть у Китая и Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU