30 Июнь 2020 2020-06-30T23:08:31+03:00

Вероятный кандидат в президенты хочет «защитить себя и избирателей от коронавируса»

Изменить размер текста: A A

Вероятный кандидат в президенты США от демократов Джо Байден отказался проводить предвыборные митинги до самых выборов в ноябре 2020 года. Свое решение политик объяснил решением защитить себя и избирателей от коронавируса.

«Я намерен прислушаться к советам врача, причем речь идет не только о моем здоровье, но и о здоровье всех в стране. Это означает, что я не буду организовывать митинги (…) Похоже, это - самая странная предвыборная кампания в новейшей истории», - пояснил он.

Напомним, ранее Байден пригрозил своему главному противнику действующему президенту США Дональду Трампу военным переворотом. Он пообещал, что при отказе американского лидера покинуть Белый дом после поражения на выборах, президента выведут военные.

Тем временем на Украине опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров датированном 2016 годом, человек, которого называют Байденом, интересуется у возглавлявшего тогда незалежную Петра Порошенко, что именно необходимо «донести» до Арсения Яценюка, который тогда занимал должность премьер-министром страны.

ИСТОЧНИК KP.RU