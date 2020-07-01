Пранкеры «купили» Викторию Боню от имени беглого миллионера за 10 тысяч евро
Звезда шоу "Дом-2" Виктория Боня сейчас живет на юге Франции. И оттуда воюет... с вышками 5g и чипированием. Пранкеры Вован и Лексус позвонили Вике от имени беглого миллионера Евгения Чичваркина. И предложили ей выступить против поправок в Конституцию.
Боня противиться не стала. И назвала свою цену за политическую заказуху.
— Фото 5 тысяч евро, видео - 7,5 тысяч евро, — озвучила прайс Боня.
— Мы 10 тысяч евро пришлём, — предложили пранкеры и попросили номер счета Бони.
— Ну если 10 пришлете, буду рада <...> Ты мне пришли текст, я запишу видео, ты его утвердишь, и потом уже когда будет понятно, что все подходит, потом и с деньгами тогда, — согласилась она.
К слову, сайт kp.ru публиковал распечатку разговора телеведущей и "Чичваркина".
Пранкеры поделились впечатлениями после разговора с Боней.
— Развести было легко. В разговоре ничего криминального нет. Это был дружеский разговор. Захотела Боня познакомиться с Чичваркиным. А ещё — заработать. Здесь смешно, что мы говорили про 5G вышки. Мы думали, это образ ради хайпа. А оказалось, что она в это, правда, верит, — сказали пранкеры «КП».
Виктория Боня о 5G, поправках в Конституции и постели Чичваркина (пранк).
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ИСТОЧНИК KP.RU