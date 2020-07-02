Эндокринолог назвала продукты, вызывающие изжогу

2 Июль 2020 2020-07-02T13:55:56+03:00

Альбина Комиссарова считает - важно не только что ты ешь, но и когда

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Эндокринолог назвала основные причины изжоги и какие продукты вызывают неопрятное жжение в желудке. Доктор Альбина Комиссарова объяснила - изжога не самостоятельная болезнь, а симптом заболевания. Поэтому, если с таким явлением человек сталкивается регулярно, стоит показаться гастроэнтерологу.

Кислый или горький вкус во рту, а также жжение "за грудиной" может возникать после употребления некоторых продуктов.

- Чаще всего это томаты, кефир, шоколад, кофе, мята, лук, газированные напитки, цитрусы, жирная или острая пища, алкоголь,- написала она в Instagram.

Комиссарова посоветовала вести дневник, в котором записывать реакцию на продукты. На основании такого самостоятельного наблюдения можно будет составить список продуктов, которые вероятно человеку просто не подходят, ведь нельзя исключать индивидуальные реакции.

Важно не только что ешь, но и когда, считает врач:

- Лучше есть маленькими порциями, но чаще. Последний прием пищи должен быть не менее, чем за 3 часа до сна, а также не рекомендуется ложиться полчаса сразу после приема еды.

Изжогу может провоцировать мятная жвачка, курение, привычка запивать еду водой и даже тесная одежда, сковывающая талию.

Кстати, ученые доказали пользу приема воды натощак. Эксперимент показал, что у тех, кто начинает день с воды, состояние кожи и волос лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU