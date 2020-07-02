2020-07-02T15:44:06+03:00
Общество

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам в Конституцию

Президент выразил благодарность за поддержку и доверие
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин обратился к россиянамВладимир Путин обратился к россиянамФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам в Конституцию:

- Спасибо вам большое за поддержку и доверие,- сказал глава государства перед началом организационного комитета "Победа". - Я неоднократно говорил о необходимости поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности страны, духовных и нравственных ценностей.

Президент сказал, что власти должны сделать всё, чтобы оправдать доверие граждан. Он напомнил, что после распада Советского союза прошло "по историческим меркам" мало времени, поэтому современная Россия "еще формируется и переживает стадию становления, многое пока сделано на живую нитку". Президент признался, что понимает позицию тех, кто голосовал против поправок.

- У нас много нерешенных проблем, это правда,- сказал он. - Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны.

Глава государства в рамках оргкомитета поддержал предложение присвоить сразу 20 городам страны звание Город трудовой доблести.

Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с благодарности россиянам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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