Эксперт: российский «Посейдон» появится раньше названного в США срока

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-26T12:55:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В России умеют хранить секреты и работать быстро, поэтому подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России в скором времени. Таким образом главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский прокомментировал заявление американских СМИ о том, что «Посейдон» появится у России не раньше 2027 года.

Эксперт заявил, что не только беспилотная установка появятся значительно раньше названного в Соединенных Штатах, но и боевой лазер и гиперзвукового «Кинжала».

«В России умеют хранить секреты и работать быстро. Испытания ядерной энергетической установки «Посейдона» уже подтвердили заявленные разработчиками уникальные характеристики этого беспилотника. Впереди испытания всего аппарата в сборе», - сказал Мураховский в комментарии для RT.

По его мнению, «американская разведка не Кассандра», поэтому он посоветовал не верить информации появляющимся в открытой прессе сообщениям со ссылкой на разведсообщество США.

Ранее американский журнал The Popular Mechanics также заявил, что «Посейдон», скорее всего, нельзя будет использовать для первого удара, поскольку он по сравнению с баллистическими ракетами и крылатыми ракетами, «слишком медленный - и, вероятно, слишком шумный».

Напомним, сайт kp.ru ранее сообщал о презентации установки «Посейдон. Известно, что ходовые испытания подводного аппарата, являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693142" frameborder="0"></iframe> Первое видео испытаний «Посейдона».

ИСТОЧНИК KP.RU