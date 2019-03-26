Эксперт: российский «Посейдон» появится раньше названного в США срока
В России умеют хранить секреты и работать быстро, поэтому подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся на вооружении у России в скором времени. Таким образом главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский прокомментировал заявление американских СМИ о том, что «Посейдон» появится у России не раньше 2027 года.
Эксперт заявил, что не только беспилотная установка появятся значительно раньше названного в Соединенных Штатах, но и боевой лазер и гиперзвукового «Кинжала».
«В России умеют хранить секреты и работать быстро. Испытания ядерной энергетической установки «Посейдона» уже подтвердили заявленные разработчиками уникальные характеристики этого беспилотника. Впереди испытания всего аппарата в сборе», - сказал Мураховский в комментарии для RT.
По его мнению, «американская разведка не Кассандра», поэтому он посоветовал не верить информации появляющимся в открытой прессе сообщениям со ссылкой на разведсообщество США.
Ранее американский журнал The Popular Mechanics также заявил, что «Посейдон», скорее всего, нельзя будет использовать для первого удара, поскольку он по сравнению с баллистическими ракетами и крылатыми ракетами, «слишком медленный - и, вероятно, слишком шумный».
Напомним, сайт kp.ru ранее сообщал о презентации установки «Посейдон. Известно, что ходовые испытания подводного аппарата, являющегося частью многоцелевой океанской системы, начнутся летом 2019 года.
Первое видео испытаний «Посейдона».
ИСТОЧНИК KP.RU