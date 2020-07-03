"Они и показали, кто там работает": Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции президенту России Владимиру Путину сенатор Алексей Пушков рассказал, что дипломаты США и Великобритании вывесили флаг ЛГБТ на зданиях своих посольств.
- Они и показали, кто там работает, - отреагировал президент.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нарушение закона России о запрете на пропаганду гомосексуализма и других нетрадиционных сексуальных меньшинств среди молодежи абсолютно недопустимо.
- Из Кремля мы не видим здание посольства Соединенных Штатов, но наверняка на это обратили внимание в российском министерстве иностранных дел, - прокомментировал представитель Кремля появление 25 июня флага ЛГБТ-сообщества на здании американского посольства в Москве.
Традиционно в США и европейских странах июнь считается "Месяцем гордости", поскольку 27 июня 1970 в Чикаго прошёл первый гей-парад.
Путину рассказали, как на американском посольстве в Москве вывесили флаг ЛГБТ.
ИСТОЧНИК KP.RU