2020-07-03T16:51:19+03:00
Общество

"Они и показали, кто там работает": Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

Президент проводит встречу с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве СШАПутин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве СШАФото: REUTERS
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Во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции президенту России Владимиру Путину сенатор Алексей Пушков рассказал, что дипломаты США и Великобритании вывесили флаг ЛГБТ на зданиях своих посольств.

- Они и показали, кто там работает, - отреагировал президент.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нарушение закона России о запрете на пропаганду гомосексуализма и других нетрадиционных сексуальных меньшинств среди молодежи абсолютно недопустимо.

- Из Кремля мы не видим здание посольства Соединенных Штатов, но наверняка на это обратили внимание в российском министерстве иностранных дел, - прокомментировал представитель Кремля появление 25 июня флага ЛГБТ-сообщества на здании американского посольства в Москве.

Традиционно в США и европейских странах июнь считается "Месяцем гордости", поскольку 27 июня 1970 в Чикаго прошёл первый гей-парад.

Путину рассказали, как на американском посольстве в Москве вывесили флаг ЛГБТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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