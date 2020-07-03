"Они и показали, кто там работает": Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США

3 Июль 2020 2020-07-03T16:51:19+03:00

Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США Фото: REUTERS

Президент проводит встречу с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции

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Во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции президенту России Владимиру Путину сенатор Алексей Пушков рассказал, что дипломаты США и Великобритании вывесили флаг ЛГБТ на зданиях своих посольств.

- Они и показали, кто там работает, - отреагировал президент.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нарушение закона России о запрете на пропаганду гомосексуализма и других нетрадиционных сексуальных меньшинств среди молодежи абсолютно недопустимо.

- Из Кремля мы не видим здание посольства Соединенных Штатов, но наверняка на это обратили внимание в российском министерстве иностранных дел, - прокомментировал представитель Кремля появление 25 июня флага ЛГБТ-сообщества на здании американского посольства в Москве.

Традиционно в США и европейских странах июнь считается "Месяцем гордости", поскольку 27 июня 1970 в Чикаго прошёл первый гей-парад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788579" frameborder="0"></iframe> Путину рассказали, как на американском посольстве в Москве вывесили флаг ЛГБТ.

ИСТОЧНИК KP.RU