Последние новости на утро 4 июля 2020: Поправки в Конституцию вступили в силу

4 Июль 2020 2020-07-04T07:34:40+03:00

«КП» – о последних новостях на утро 4 июля 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Мы собрали самые важные последние новости в России и в мире на утро 4 июля 2020 года

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В субботу, 4 июля, официально вступили в силу поправки в Конституцию России, которые были одобрены гражданами страны на всероссийском голосовании 1 июля. Накануне президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, по которому принятые изменения вступают в силу в этот день. Глава государства также поблагодарил всех россиян, которые приняли участие в голосовании. Он подчеркнул, что «мы приняли это значимое решение вместе, всей страной».

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила итоги голосования. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовали 77,92% граждан.

Под утро стало известно, что новейший российский танк на тяжелой гусеничной платформе «Армата», у которого пока нет аналогов в мире, прошел испытание в режиме работы без экипажа.

Ночью завершились десятичасовые переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине, посвященные обсуждению путей урегулирования ситуации в Донбассе. После встречи заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак рассказал журналистам, что это был «сложный обстоятельный разговор», но «прорыва» не произошло.

Тем временем Соединенные Штаты встречают свой День независимости печальными цифрами: за минувшие сутки в стране зафиксирован очередной антирекорд по количеству случаев заражения коронавирусом – 57,5 тысячи новых инфицированных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788315" frameborder="0"></iframe> Итоги голосования по Конституции.ЦИК России представил итоги голосования по поправкам в Основной закон страны после обработки 100% протоколов

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ИСТОЧНИК KP.RU