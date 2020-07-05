Трамп: США «победили нацистов» и «свергли коммунистов»

5 Июль 2020 2020-07-05T03:35:37+03:00

Теперь, по мнению главы Белого дома, американцы должны одолеть «радикальных левых» в своей стране

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Выступая с праздничной речью по случаю Дня независимости Соединенных Штатов, президент США Дональд Трамп заявил, что в свое время американцы победили нацистов, освободили мир от фашистов и «свергли коммунистов».

«Американские герои победили нацистов, нанесли поражение фашистам, свергли коммунистов, спасли американские ценности», - приводит его слова агентство Reuters.

Теперь же, по мнению главы Белого дома, граждане «великой Америки» должны одолеть «радикальных левых» в своей стране.

«Сейчас мы в процессе разгрома радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, мародеров и людей, которые во многих случаях сами совершенно не понимают, что делают», - продолжил Трамп.

При этом он подчеркнул, что американские власти не позволят «разъяренной толпе» сносить памятники и статуи, «стирать историю» и «попирать» принципы демократии.

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ИСТОЧНИК KP.RU