2020-06-27T06:40:58+03:00
В мире

Трамп подписал указ о защите американских памятников

Документ, по словам президента США, предусматривает длительные тюремные сроки для вандалов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о защите памятников в Соединенных Штатах, документ предусматривает для вандалов уголовное наказание в виде лишения свободы на длительный срок. Об этом глава Белого дома известил американцев со своей страницы в Twitter.

«Мне только что выпала честь подписать очень серьезный исполнительный указ об охране американских монументов, мемориалов, статуй и противодействии преступному насилию», - говорится в его сообщении.

Трамп добавил, что подписанный им указ предусматривает «длительные тюремные сроки за такое беззаконие против нашей страны».

Как писал сайт kp.ru ранее он объявил, что разрешил арестовывать каждого каждого «борца с расизмом», который попытается или уничтожить любой памятник на территории Штатов, а также пообещал сажать вандалов в тюрьму на срок до 10 лет.

Напомним, массовые протесты и беспорядки в Штатах начались после смерти Джорджа Флойдатемнокожего мужчины, которого 25 мая задушил коленом при задержании белый полицейский. После протестующие принялись сносить памятники героям Гражданской войны и президентам, а также уничтожать все, что напоминает афроамериканцам о неприятных для них моментах в истории США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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