Букмекеры оценили шансы Канье Уэста стать президентом США

5 Июль 2020 2020-07-05T22:54:25+03:00

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Букмекеры оценили шансы популярного американского рэпера Канье Уэста победить на президентских выборах в США 2020 года.

Как передает Daily Mail, ранее вероятность побед певца в гонке за высший государственный пост оценивалась ранее в 0,2 процента (500 к 1), сейчас этот коэффициент вырос в десять раз - до 2 процентов (50к 1).

В то же время другие кандидаты на пост главы Белого дома значительно обгоняют рэпера. Так коэффициент действующего президента Дональда Трампа оценивается в 7 к 4, а его главного соперника Джо Байдена - 8.к 11.

Ранее специалисты уже рассказали о серьезны проблемах, с которыми столкнется певец Уэст при выдвижении своей кандидатуры. В некоторых штатах знаменитый рэпер просто не сможет зарегистрировать необходимое количество подписей избирателей

Напомним, о своих намерения участвовать в президентских выборах рэпер сообщил на своей странице в Twitter. При этом два года назад он также сообщал о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства, однако только в 2024 году, после того, как нынешний американский лидер проведет на посту президента два срока.

ИСТОЧНИК KP.RU