"Полстакана - и все проблемы": вирусолог рассказал, чем можно победить бубонную чуму

6 Июль 2020 2020-07-06T17:21:51+03:00

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Не успел еще коронавирус окончательно сойти на нет, как над миром нависла угроза новой эпидемии. На этот раз - бубонной чумы. Уже было выявлено несколько заболевших в Монголии и Китае.

Однако эксперты в один голос твердят, что новая пандемия миру не страшна.

- Никакой пандемии здесь быть не может. Против чумы отработано очень много серьезных методов борьбы. Есть очень хорошая вакцина, в том числе, в стране, - пояснил вирусолог Александр Чепурнов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Он напомнил, что сейчас известно о нескольких случаях заболевания в Монголии и на севере Китая. Однако все эти вспышки легко подавляются обычными карантинными мероприятиями.

- В отношении этой бактерии весьма эффективны антибиотики, даже старые классические антибиотики. Я, когда работал в противочумном институте, это называлось полстакана тетрациклина и все проблемы, - добавил Чепурнов.

Вирусолог отметил, что в современных условиях серьезного распространения бубонной чумы можно не бояться. Тем более, что она не так опасна, как, например, легочная. Даже если человек вдруг заразился, его можно спасти, проблемы появляются только на поздней стадии заболевания.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок также согласился с тем, что бубонная чума не представляет серьезной опасности для людей. Во-первых инфекциях циркулирует в основном на определенной местности - это степная, лесостепная, полупустынная зона. В России в эту зону попадают только южные окраины. Кроме того, в отличие от коронавируса, чума передается только при непосредственном контакте, а не воздушно-капельным путем. Это существенно замедляет распространение инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU