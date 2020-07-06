«Россия утратила доверие к США»: Рябков рассказал о переговорах по Договору открытого неба

6 Июль 2020 2020-07-06T22:41:09+03:00

По словам замглавы МИД РФ, Москве и Вашингтону не удалось сблизить свои позиции

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Москва утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту. Таким образом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал итоги конференции стран-участниц Договора по открытому небу.

По словам дипломата, необходимо постепенно восстанавливать доверие «путем тактики мелких шагов».

«Это печальное развитие, мы не видим в США договороспособного партнера, мы утратили доверие к Вашингтону как к контрагенту и, наверное, нужно начинать постепенно его восстанавливать, делать это путём тактики малых шагов», - сказал Рябков в эфире «Известия ТВ».

Кроме того, замглавы МИД отметил, договоры и соглашения все больше попадают разряд того, что американцы демонтируют и отправляют на свалку истории.

Напомним, о желании США выйти из Договора по открытому небу стало известно еще 6 ноября. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что это не стало бы «сюрпризом», и сообщили, что Москва уже подготовила ответные шаги.

Официально американский лидер Дональ Трам объявил о выходе Штатов из соглашения 21 мая. При этом он заявил о хорошем шансе для нового договора с Россией по контролю над вооружениями. Однако в июне сенаторы-демократы потребовали, чтобы президентская администрация немедленно остановила выход США из договора.

ИСТОЧНИК KP.RU