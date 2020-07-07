2020-07-07T14:54:11+03:00
Политика

Эксперт назвал выгоды, которые Россия получит от строительства нового атомного ледокола

Флагманский корабль уже заложен на дальневосточном заводе «Звезда»
Елена АКИМОВА
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Эксперт назвал выгоды, которые Россия получит от строительства нового атомного ледоколаЭксперт назвал выгоды, которые Россия получит от строительства нового атомного ледоколаФото: Артем КИЛЬКИН
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В России построят современный атомный ледокол, который позволит выполнять самые сложные задачи в суровых погодных условиях. Флагманский корабль уже заложен на дальневосточном заводе «Звезда». Он получил название "Россия". Эксперт объяснили, какие плюсы нашей стране принесет данный ледокол.

Во-первых, технические решения, которые применят при строительстве, уже дают России ряд преимуществ. Например, корабль станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Он сможет круглый год проводить коммерческий флот по Северному морскому пути. СМП является самым коротким морским путём из Азии в Европу, который при этом невозможно преодолеть без ледоколов.

- Ледоколы данного класса будут универсальными для проводки других судов. Они смогут обеспечивать курсирование многотонных судов, - говорит в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Головной атомной ледокол проекта 10510 «Лидер» © ЦКБ «Айсберг»

Головной атомной ледокол проекта 10510 «Лидер» © ЦКБ «Айсберг»

Помимо торгового направления, Арктика самый короткий путь для американских ракет. «Россия» будет решать вопросы безопасности страны.

- Решение о строительстве – это демонстрация того, что наша страна думает о завтрашнем дне. Понимает, в скором времени за этот путь разгорится довольно серьёзная борьба,- отмечает специалист.

Он напомнил, что США и страны НАТО заинтересовались Арктикой. Хотя бы потому, что СПМ совсем скоро станет особо рентабельным с точки зрения прохода судов.

В Приморском крае стартовало строительство самого мощного в мире атомного ледокола.В рамках церемонии старта строительства после нажатия кнопки запуска была произведена резка первых деталей корпуса будущего ледокола, которому уже присвоили имя "Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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