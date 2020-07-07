Эксперт назвал выгоды, которые Россия получит от строительства нового атомного ледокола
В России построят современный атомный ледокол, который позволит выполнять самые сложные задачи в суровых погодных условиях. Флагманский корабль уже заложен на дальневосточном заводе «Звезда». Он получил название "Россия". Эксперт объяснили, какие плюсы нашей стране принесет данный ледокол.
Во-первых, технические решения, которые применят при строительстве, уже дают России ряд преимуществ. Например, корабль станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Он сможет круглый год проводить коммерческий флот по Северному морскому пути. СМП является самым коротким морским путём из Азии в Европу, который при этом невозможно преодолеть без ледоколов.
- Ледоколы данного класса будут универсальными для проводки других судов. Они смогут обеспечивать курсирование многотонных судов, - говорит в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.
Головной атомной ледокол проекта 10510 «Лидер» © ЦКБ «Айсберг»
Помимо торгового направления, Арктика самый короткий путь для американских ракет. «Россия» будет решать вопросы безопасности страны.
- Решение о строительстве – это демонстрация того, что наша страна думает о завтрашнем дне. Понимает, в скором времени за этот путь разгорится довольно серьёзная борьба,- отмечает специалист.
Он напомнил, что США и страны НАТО заинтересовались Арктикой. Хотя бы потому, что СПМ совсем скоро станет особо рентабельным с точки зрения прохода судов.
В Приморском крае стартовало строительство самого мощного в мире атомного ледокола.В рамках церемонии старта строительства после нажатия кнопки запуска была произведена резка первых деталей корпуса будущего ледокола, которому уже присвоили имя "Россия"
ИСТОЧНИК KP.RU