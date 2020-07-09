2020-07-09T19:24:31+03:00
Общество

Доктор Мясников дал четыре совета, как не заразиться бубонной чумой

В Монголии и Китае зарегистрированы несколько случаев заражения людей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Доктор МясниковДоктор МясниковФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Известный теледоктор Александр Мясников дал советы, как предотвратить заражение бубонной чумой. Новость о том, что в Монголии и Китае зарегистрированы случаи этой опасной болезни среди людей, всколыхнула общественность, за ситуацией наблюдает ВОЗ. Опасности, говорят во всемирной организации, нет. Российские инфекционисты поспешили объяснить людям - бубонная чума не "вспыхнула" внезапно, она распространялась в мире и раньше.

- Только в 2000-х годах число заболевших чумой по миру — более 21000 человек, 1600 из них умерло,- написал в Instagram Александр Мясников. - Слава Богу, сегодня есть антибиотики, к которым эти бациллы ещё чувствительны, поэтому смертность не почти поголовная, как в Средние века, а чуть более 7%.

Но можно обезопасить себя, чтобы вообще никогда не сталкиваться с этим заболеванием.

Таких правил всего четыре, сообщил Доктор Мясников:

Не трогать собак и кошек в зонах, где зарегистрированы случаи заболевания;

Пользоваться инсектицидами. Переносчиками болезни являются не только крысы, но и блохи;

Не касаться погибших грызунов. Доктор рассказал, что некоторые туристы увозят с собой домой в качестве сувениров "скелетики" животных.

Не медлить с приемом лекарств, если на вас чихнул зараженный:

- Если оказались на близком расстоянии от нелеченного больного и тот, к примеру, чихнул — немедля принять антибиотик Доксициклин или Ципро в профилактических целях,- сообщил теледоктор.

В районе Китая, где заразились люди, объявили третий уровень опасности. Все инфицированные связаны с фермами по выращиванию животных.

Бубонная чума 2020.Мир всколыхнула новость о появлении в Китае и Монголии страшной инфекции – бубонной чумы. Бояться не нужно, но быть разумными не помешает!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Верховный суд запретил раскрывать данные Трампа об уплате налогов
Хомякам грозит полное вымирание через 30 лет
Москва возглавила инвестиционный рейтинг регионов АСИ
Новые предложения по развитию внутреннего туризма подготовят в России к осени
В Подмосковье завершилась акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Доктор Мясников дал четыре совета, как не заразиться бубонной чумой
Путин: Эффективные меры поддержание бизнеса не исчезнут после пандемии
НАТО усилит присутствие на Черном море по инициативе министра обороны Украины
Национальный рейтинг инвестклимата: Якутия поднялась в ТОП-20
Женщину оштрафовали за езду со скоростью 703 километра в час
"Думал, укусила": Австралийский автолюбитель на ходу избавился от ядовитой змеи, но попался полиции
Закон о налоговом маневре в IT по поручению Путина должны принять до 24 июля
Путин поручил до 24 июля принять закон о повышении "налога для богатых"
Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру
Представитель Telegram впервые встретился с российскими властями
Эскиз с изображением Джонни Деппа из зала суда стал мемом в Сети из-за несхожести с актером