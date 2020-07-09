Доктор Мясников дал четыре совета, как не заразиться бубонной чумой
Известный теледоктор Александр Мясников дал советы, как предотвратить заражение бубонной чумой. Новость о том, что в Монголии и Китае зарегистрированы случаи этой опасной болезни среди людей, всколыхнула общественность, за ситуацией наблюдает ВОЗ. Опасности, говорят во всемирной организации, нет. Российские инфекционисты поспешили объяснить людям - бубонная чума не "вспыхнула" внезапно, она распространялась в мире и раньше.
- Только в 2000-х годах число заболевших чумой по миру — более 21000 человек, 1600 из них умерло,- написал в Instagram Александр Мясников. - Слава Богу, сегодня есть антибиотики, к которым эти бациллы ещё чувствительны, поэтому смертность не почти поголовная, как в Средние века, а чуть более 7%.
Но можно обезопасить себя, чтобы вообще никогда не сталкиваться с этим заболеванием.
Таких правил всего четыре, сообщил Доктор Мясников:
Не трогать собак и кошек в зонах, где зарегистрированы случаи заболевания;
Пользоваться инсектицидами. Переносчиками болезни являются не только крысы, но и блохи;
Не касаться погибших грызунов. Доктор рассказал, что некоторые туристы увозят с собой домой в качестве сувениров "скелетики" животных.
Не медлить с приемом лекарств, если на вас чихнул зараженный:
- Если оказались на близком расстоянии от нелеченного больного и тот, к примеру, чихнул — немедля принять антибиотик Доксициклин или Ципро в профилактических целях,- сообщил теледоктор.
В районе Китая, где заразились люди, объявили третий уровень опасности. Все инфицированные связаны с фермами по выращиванию животных.
Бубонная чума 2020.Мир всколыхнула новость о появлении в Китае и Монголии страшной инфекции – бубонной чумы. Бояться не нужно, но быть разумными не помешает!
ИСТОЧНИК KP.RU