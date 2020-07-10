2020-07-10T04:44:05+03:00
Политика

В США начнется суд над россиянином Никулиным

В пятницу утром судья ознакомит присяжных с их обязанностями, и они начнут обсуждать дело «русского хакера»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Чехия экстрадировала в 2018 году Никулина в США, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на американские сайтыЧехия экстрадировала в 2018 году Никулина в США, где россиянина обвиняют в хакерских атаках на американские сайтыФото: Кадр видео
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В пятницу, 10 июля, жюри присяжных заседателей в Сан-Франциско (штат Калифорния) начнет обсуждать дело экстрадированного из Чехии россиянина Евгения Никулина, которого в США обвиняют в киберпреступлениях.

Утром судья ознакомит присяжных с их обязанностями, после чего они приступят к рассмотрению материалов дела «русского хакера», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, изначально предполагалось, что приговор нашему соотечественнику в США будет вынесен весной этого года, однако начало слушаний несколько раз переносили, а потом процесс был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Судебное разбирательство возобновилось 6 июля.

Напомним, в 2016 году Евгений Никулин был арестован в Праге по запросу Вашингтона. Американская сторона обвиняет его в хакерских атаках с целью доступа к данным социальной сети LinkedIn, а также фирм Dropbox и Formspring. В ноябре 2017 года Верховный суд Чехии одобрил решение пражского горсуда о выдаче россиянина Соединенным Штатам, а в ночь на 30 марта 2018-го Никулина отправили в Калифорнию, не уведомив о высылке ни российское посольство, ни его адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU

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