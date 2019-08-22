Суд над экстрадированным в США Никулиным начнется в марте 2020 года

СЕГОДНЯ 08:52 2019-08-22T08:52:19+03:00

Чехия экстрадировала Никулина в США в 2018 году Фото: скриншот с видео

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Начало слушаний по делу россиянина Евгения Никулина, который был экстрадирован в США из Чехии по обвинению в киберпреступлениях, перенесено на 9 марта 2020-го, хотя изначально должно было состояться в начале года. Об этом говорится в расписании суда Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско.

Состав жюри присяжных будет избран в тот же день. При этом всё рассмотрение дела займет 11 дней. Последнее заседание состоится 20 марта. До начала судебного процесса Никулин будет содержаться под стражей. При этом уже сейчас известно, что представлять интересы россиянина будут государственные защитники, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что частный адвокат "хакера" Аркадий Бух был против такого развития событий. Защитник уверен, что таким образом США просто хотят ускорить вынесение обвинительного вердикта.

Напомним, что Никулина задержали еще в 2016 году в Праге по запросу Вашингтона, который обвиняет его в кибератаках и краже личных данных с серверов социальной сети LinkedIn. Вскоре после ареста россиянина направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику "Богнице", где применялись сильные препараты.

Адвокат обвиняемого неоднократно указывал на его проблемы со здоровьем, но психолог признал Никулина вменяемым. В 2018 году его экстрадировали в США.

ИСТОЧНИК KP.RU