2020-07-10T16:39:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Назван процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу

Мэр столицы Сергей Собянин завил об отсутствии угрозы второй волны COVID-19 в Москве
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Иммунитет к коронавирусу сформировался у 21,7% москвичейИммунитет к коронавирусу сформировался у 21,7% москвичейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Иммунитет к коронавирусу сформировался у 21,7% москвичей. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

- Наблюдается четкая тенденция - число горожан с формирующимся иммунитетом растет, - заключила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в ближайшее время городу не грозит вторая волна коронавируса. Он подчеркнул, что у москвичей уже выработался коллективный иммунитет к инфекции. Это позволяет и дальше снимать введенные ранее ограничения.

Напомним, с 13 июля в Москве отменят большинство коронавирусных ограничений. Так, студенты вновь смогут посещать учебные заведения, а абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Но дистанционное обучение пока также остается в силе, вузы могут сами выбрать форму приема: либо очную, либо заочную. Снова откроются спортивные, музыкальные, художественные школы. Свою работу также возобновят аттракционы, секции, кружки и дискотеки.

Затем, с 1 августа, к работе вернутся театры, кинотеатры и концертные залы. Но в них должно быть не более 3000 посадочных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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