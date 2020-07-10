В России предложили провести деноминацию рубля
Ранее в ЦБ заявили, что объём наличных денег в обращении россиян достиг рекордного уровня
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровняФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию российского рубля в 100 раз.
По мнению эксперта, это позволит вернуть в обращению копейку. При этом курс доллара, по словам Разуваева, будет составлять 70 копеек. Деноминация также поможет укрепить доверие к рублю, сообщает "Ведомости".
Ранее в Банке России заявили, что объём наличных денег в обращении достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за июль на 3,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU