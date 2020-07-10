2020-07-10T17:09:19+03:00
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Ранее в ЦБ заявили, что объём наличных денег в обращении россиян достиг рекордного уровня
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровняОбъем наличных денег в России вырос до рекордного уровняФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с предложением провести деноминацию российского рубля в 100 раз.

По мнению эксперта, это позволит вернуть в обращению копейку. При этом курс доллара, по словам Разуваева, будет составлять 70 копеек. Деноминация также поможет укрепить доверие к рублю, сообщает "Ведомости".

Ранее в Банке России заявили, что объём наличных денег в обращении достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 триллиона рублей, увеличившись за июль на 3,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестные сообщили о минировании высотки МИД России
Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май
В России предложили провести деноминацию рубля
РПЦ прокомментировала решение вернуть собору Святой Софии статус мечети
Владимир Джабаров о смене статуса собора Святой Софии: Это плохое решение
Продавец британского магазина вживую увидел Принца Чарльза и упал в обморок
Назван процент москвичей с иммунитетом к коронавирусу
Храм Гроба Господня вновь закрыт из-за коронавируса
Собор Святой Софии снова стал мечетью
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
Более 7000 человек стали участниками всероссийской акции #благодарямоейсемье
Собянин назвал условие, которое позволяет снимать ограничения в Москве
Собянин сообщил об отсутствии угрозы второй волны коронавируса в Москве
Мишустин поручил открыть в 2024 году трассу Москва—Казань
Более тысячи жителей Приморья и Сахалина узнали свой ВИЧ-статус во время Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
Законопроект о запрете без суда забирать детей из семьи внесли в Госдуму
Трамп назвал виртуальное обучение ужасным в сравнении с очной формой
В Германии назвали Telegram главной платформой для правых экстремистов
Южнокорейцы выступили против торжественных похорон мэра Сеула из-за обвинений в домогательствах
Песков: у меня нет данных, сообщало ли следствие в Кремль о деле Фургала заранее
Эксперты ВОЗ отправились в Китай для определения происхождения коронавируса
Против Порошенко возбудили еще четыре дела