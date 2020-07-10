2020-07-11T00:12:38+03:00
Политика

Захарова высмеяла слова Трампа о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете

Официальный представитель МИД отметила, что в России «не перестают удивляться» военным разработкам США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook высмеяла слова президента США Дональда Трампа о «самой быстрой» гиперзвуковой ракете.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последнее время глава Белого дома уже несколько раз рассказывал, что у Штатов «на стадии разработки есть очень много интересного», в том числе гиперзвуковая ракета, которая будет лететь «в 17 раз быстрее, чем любая другая быстрая ракета». Трамп похвастался, мол, у американцев «есть такое, о чем даже никто и подумать не может», а также сообщил, что США на свои Вооруженные силы потратили 2,5 триллиона долларов.

«То, что у них есть «такое, о чем даже никто подумать не может», – это факт. Не перестаём удивляться буквально ежедневно. И про «лучшую военную технику». Скорость – это круто. Ещё бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с «прекрасными, новыми и умными ракетами» в 2018 году», - иронично прокомментировала эти заявления Мария Захарова.

К слову, сегодня Трамп заявил, что Штаты разрабатывают «самый большой ледокол в мире». Он добавил, что на сегодняшний день у России 40 ледоколов, а у США – пока только один: «будет два, но хотели бы еще десять».

ИСТОЧНИК KP.RU

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