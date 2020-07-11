2020-07-11T10:47:10+03:00
В мире

Трамп подтвердил планы перебросить часть войск США из Германии в Польшу

Часть контингента Штаты намерены вернуть на родину
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд ТрампДональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона вывести часть американских военных из Германии в Польшу. Об этом администрация Белого дома в интервью одному из обозревателей газеты The Washington Post, научному сотруднику консервативного Американского предпринимательского института Марку Тиссену.

Американский лидер отметил, что вернет «около половины домой, а другая половина отправится в места, которые заслуживают этого» - в две разные точки, в том числе в Польшу.

Напомним, ранее глава Белого дома сообщил о планах сократить число американских военных в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч. После таких заявлений министр иностранных дел ФРГ назвал отношения Берлина с Вашингтоном «сложными». Президент Польши Анджей Дуда назвал своей целью оставить в Европе американские войска. В МИД РФ отметили, что Москва внимательно отслеживают планы США перебросить часть своего военного контингента

ИСТОЧНИК KP.RU

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